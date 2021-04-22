Названы направления Подмосковья с самыми дешевыми элитными домами

Специалисты в сфере недвижимости назвали направления Подмосковья, где находятся самые дешевые элитные дома на первичном рынке. Меньше всего придется отдать за объекты на Калужском шоссе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства элитной недвижимости Kalinka Group.

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Стоимость квадратного метра загородного жилья в районе Калужского шоссе в марте 2021 года достигла 93,4 тысячи рублей. В тройку относительно недорогих направлений также вошли Пятницкое и Новорижское направления со стоимостью «квадрата» в 196,9 тысячи рублей и 205,4 тысячи рублей, соответственно.

Больше всего за «квадрат» жилья придется заплатить в элитных поселках Минского направления — более 724 тысяч рублей. Ниже в рейтинге расположилось Осташковское направление, где квадратный метр коттеджа в среднем стоит 481,2 тысячи рублей. Что касается Рублево-Успенского шоссе, то там показатель достиг 215,3 тысячи рублей.

В марте аналитики ЦИАН провели исследование, в рамках которого назвали направления Подмосковья с самыми дешевыми дачами. Лидерами рейтинга стали Новорязанское, Симферопольское и Егорьевское направления. Там было представлено больше всего дач и загородных домов в ценовом диапазоне до 10 миллионов рублей.

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