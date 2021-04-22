Десяти полицейским запросили почти 100 лет за гибель россиянина после допроса

Прокурор запросил десяти бывшим полицейским почти 100 лет лишения свободы за гибель 39-летнего жителя Владикавказа Владимира Цкаева после допроса и пыток в отделе полиции. Об этом сообщает «Зона права» в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина, представляющего интересы вдовы.

В ходе прений сторон в Ленинском районном суде Владикавказа представляющий государственное обвинение прокурор просил признать подсудимых виновными в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Четверым из них предложено назначить по 13 лет лишения свободы, четверым — по восемь и еще двоим — 6 и 6,5 года. Суммарно на всех наказание составляет 96,5 года заключения.

Цкаева задержали и доставили в отдел полиции Иристонского района Владикавказа в октябре 2015 года. Правоохранители заподозрили его в нападении на сотрудника МВД Романа Плиева. По версии следствия, в отделе полиции Цкаев умер после допроса и пыток со стороны полицейских. Они душили его пакетом и избивали. Позже выяснилось, что задержанный был невиновен.