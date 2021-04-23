Первую коллекцию одежды Ивлеевой раскритиковали в сети

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева впервые выпустила собственную коллекцию одежды совместно с брендом Barbie на базе российской марки «ТВОЕ». Об этом она объявила на своей странице в Instagram.

30-летняя знаменитость разместила фото, на котором она позирует в образе из лимитированной линейки, которая получила название Barbie х Nastya Ivleeva for ТВОE. «Я горжусь сотрудничеством: это первый проект Barbie в России и для меня честь делать этот первый шаг-вместе! (...) Работа над коллаборацией велась 5 месяцев. Для нее я и моя команда сделали специальную фотосъемку и смотрели архивные изображения любимых кукол», — подписала Ивлеевва пост, который набрал почти 400 тысяч лайков.

Фото опубликовано @_agentgirl_

В коллекцию вошли футболки, худи, свитшоты, боди и велосипедные шорты. На вещи нанесены принты в виде фотографий телеведущей в образе куклы Барби, а также логотип известной компании. Цены на предметы из линейки варьируются от 499 до 2999 рублей.

Подписчики блогерши принялись обсуждать новость в комментариях. Одни раскритиковали одежду из коллекции: «Как с базара», «Блин, ну дизайн так себе», «Серьезно? Барби? Мать, тебе 30. В твою "светлую" голову больше ничего пришло?», «Какой колхоз».

Другие, напротив, похвалили выпущенные изделия. «Стильно, сексуально и очень нежно. Тебе идет такой образ!», «Блин, круто!», «Настюша, ты просто лучшая! Сегодня же закажу», «Боже! Можно все, пожалуйста», — писали они.

В марте Анастасия Ивлеева показала роскошный подарок от Киркорова на день рождения. Блогерша сняла на видео ожерелье французского модного дома Chanel, выполненное из жемчуга. Изделие украшает логотип люксового бренда, который покрыт кристаллами.