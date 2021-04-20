Женщины с фигурами как у Барби в рекламе Zara вывели из себя покупателей

Телосложение моделей на снимках новой рекламной кампании испанского производителя масс-маркетовой одежды Zara вывело из себя покупателей. На размещенный в Instagram-аккаунте @AwkwardZara пост обратили внимание журналисты Daily Mail.

Согласно материалу, пользователи сети обругали бренд за пропаганду «нереалистичных» женских тел. По мнению юзеров, марка выбрала слишком худых моделей для рекламы новой коллекции одежды, посвященной куклам Barbie. «Zara, как обычно, решила закрыть глаза на то, что в современном мире нужно демонстрировать разнообразие размеров и фигур. Это вредная для молодых женщин коллекция, прославляющая пластиковую куклу с пропорциями, которые не могут быть достигнуты реальным человеком», — заявил автор публикации.

Ряд пользователей сети раскритиковали марку в комментариях под постом. «Серьезно, Zara? Я искренне думал, что этот искаженный стандарт красоты остался далеко в прошлом. Я разочарован», «Вы сильно оторваны от реальности», «Вместо того чтобы взять от Barbie самое лучшее и продвигать в массы идею о том, что женщина может стать кем угодно, вы просто пропагандируете тип телосложения, к которому, по вашему мнению, должны стремиться женщины», — высказывались они.

Однако часть комментаторов не увидели в рекламе Zara ничего страшного. «Тощие девушки не являются чем-то ненормальным или нездоровым. Я согласен, что в модной индустрии нужно разнообразие, но это касается и худых, и я не думаю, что справедливо оскорблять или унижать их», «Лично я предпочитаю видеть одежду на более стройных моделях. Я думаю, что люди менее склонны покупать вещи, которые рекламируют на себе полные женщины», — писали юзеры.

Zara пока не дала комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Ранее в апреле бренд Zara обругали за неприличные позы детей в рекламе. Пользовательница форума Mumsnet под никнеймом PenguinBarnotBird разместила фотографии из детского каталога марки. Так, на первом кадре юная модель сидит на ступенях в боди с цветочным принтом. При этом ее голые ноги согнуты в коленях. «Я искала летнюю обувь для дочери в интернете и наткнулась на эти фотографии. Они заставили меня почувствовать себя неловко. Хоть это и попытка сделать модные кадры для детской одежды, такие позы маленьких детей показались мне неуместными», — подписала женщина пост.