В Совфеде раскрыли цель высылки российских дипломатов

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев раскрыл цель высылки российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, единственной целью данного шага со стороны «стран-сателлитов США» является подтверждение сателитства. Сенатор отметил, что, высылая определенное количество российских дипломатов, такая страна-сателлит принимает решение сократить на взаимной основе дипломатическое представительство двух государств друг у друга ровно на то же число. Он подчеркнул, что определяет это число именно страна-инициатор.

Политика, не совместимая ни с арифметикой, ни с политической логикой, ни со здравым смыслом, резюмировал Косачев.

Ранее власти Эстонии приняли решение выслать из страны одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Дипломатический акт связан со взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в организации которого подозревают сотрудников российских спецслужб.

25 апреля нескольких российских дипломатов также выслали Латвия и Литва. Рига и Вильнюс заявили, что они «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом».

Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.