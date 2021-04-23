Россия напомнила Львову о спасении от Третьего рейха

Министерство иностранных дел России осудило снос памятника советским солдатам во Львове. Об этом говорится в комментарии представителя ведомства Марии Захаровой, размещенном на сайте МИД.

Она напомнила руководству города, что 65 тысяч советских солдат погибли и пропали без вести во Львовской области, спасая регион от фашистов. «Благодаря им сегодня живы те, кто разрушает этот мемориал, глумясь над памятью молодых солдат, отдавших жизнь ради их будущего, называя их "террористами", кто играет в неонацистские игры, забывая прошлое и пытаясь исказить собственную историю», — добавила дипломат.

Захарова подчеркнула, что подобные акции являются актом преступной неблагодарности и дискредитируют местную власть в глазах жителей. В российском МИД считают недопустимым «варварское отношение к монументам воинской доблести» и призывают украинское руководство уважительно относиться к общему мемориальному наследию народов бывшего Советского Союза, одержавших победу над Третьим рейхом совместными усилиями.

21 апреля в украинском Львове по распоряжению местных властей начался демонтаж Монумента Славы — памятника советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении их города. Мемориал был открыт в 1970 году в память о победителях над нацизмом.