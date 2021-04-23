Медведев оценил эффективность риторики США в стиле «Россия заплатит цену»

Риторика властей США в стиле «Россия заплатит цену» — это прямой путь в тупик, из которого нет выхода. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости в пятницу, 23 апреля.

«Эта мантра не даст просветления никому», — подчеркнул политик.

Также Медведев отметил, что сейчас тактика властей США заключается в том, чтобы одной рукой выступать за диалог, а другой усиливать давление.

По его словам, отношения между Россией и США в последние годы вернулись к состоянию холодной войны. Он добавил, что Россия, как и в прошлом Советский Союз, «догоняет» США по уровню угроз.