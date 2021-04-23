Посол США в России вернулся в Вашингтон

Посол США в России Джон Салливан прибыл в Вашингтон после рекомендации МИД России вернуться на родину для консультаций, сообщает РИА Новости.

Как сообщили корреспонденты, он вышел в зал прибытия аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне после прибытия его самолета из Лондона.

Салливан заявил, что утром перед вылетом в Москве была хорошая погода. «Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации», — сказал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова пожелала Салливану с пользой провести время в Вашингтоне. Она сообщила, что российская сторона сейчас активно проводит консультации со своим послом в США Анатолием Антоновым, который на данный момент находится в Москве.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал Салливану поехать в США для консультаций с новой администрацией по вопросам отношений между Москвой и Вашингтоном. Сам Салливан сначала отказывался уезжать.

20 апреля посол сообщил, что все же покинет Москву, но вернется в ближайшие недели. В Госдепе пояснили, что Салливан хочет проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределенного срока.