Популярная соцсеть напугала пользователей подозрительными письмами и оправдалась

Пользователи популярной соцсети Twitter начали получать электронные письма с просьбой подтвердить учетные записи. Многие посчитали их подозрительными и приняли за фишинговую атаку. Однако позже в Twitter подтвердили, что это были не киберпреступники, и оправдались за произошедшее.

В письмах, которые отправляла соцсеть, пользователей просили подтвердить учетную запись. В конце сообщений была кнопка с надписью «Подтвердить сейчас» и ссылка, которая вызвала подозрения у многих юзеров.

Так, одна из пользовательниц объяснила, что зарегистрировала аккаунт более 10 лет назад и не вносила в профиль никаких изменений, которые могли бы насторожить администрацию соцсети.

В итоге подозрительную рассылку объяснили ошибкой. «Некоторые из пользователей Twitter могли получить электронное письмо с просьбой "подтвердить учетную запись", хотя подобного сообщения и не ожидали. Письма были отправлены по ошибке, и нам очень жаль, что это произошло», — пояснили представители соцсети. Представитель компании добавил, что юзеры могут проигнорировать это письмо.

Ранее сообщалось, что тысячи сайтов и сетей по всему миру на некоторое время оказались недоступными из-за масштабной утечки маршрутов BGP (протоколов динамической маршрутизации). Инцидент в Индии в итоге затронул крупные компании в США, включая Google.