В Польше разгадали смысл слов Путина о Шерхане и шакале Табаки

Польский обозреватель Мацей Печиньски разгадал смысл слов президента России Владимира Путина, который сравнил недругов государства с антагонистами киплингского «Маугли» — тигром Шерханом и шакалом Табаки. Об этом он пишет на сайте издания Do Rzecy.

«В этой интерпретации Путина "Книги джунглей" Польшу сравнивают с шакалом, страдающим бешенством. (…) Путин не сформулировал это прямо, но легко догадаться, что фигура Шерхана в его сравнении — литературный образ США. Кровожадный тигр собирается убить мальчика. И с этой точки зрения Россия объявляется как преследуемая, невинная и благородная — как Маугли», — объяснил аналитик.

В словах Путина Печиньски увидел уверенность России в способности победить могущественного врага, которого при этом «нельзя не уважать». Также обозреватель пояснил, что с «хитрым и омерзительным» шакалом Табаки российский лидер сравнил не только Польшу, но и все страны, которые находятся в дружеских отношениях с США. Он обратил внимание, что в последнее время эта роль отведена и Чехии, однако именно Польшу, по его мнению, традиционно называют «цепной собакой Вашингтона».

«Именно это место занимает Польша в кремлевской "Книге джунглей". Метафора, относящаяся к животному миру, не случайна. Для россиян политика — это как раз джунгли, в которых единственный священный принцип — это закон сильного», — заключил аналитик.

В ходе послания Федеральному собранию, оглашенного 21 апреля, Путин сравнил недругов страны со злодеями сказки Редьярда Киплинга «Книга джунглей». По словам президента, недоброжелатели «цепляют Россию» и крутятся возле нее, как тигр Шерхан и его приспешник Табаки.