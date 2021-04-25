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Появились подробности массового отравления российских детей в бассейне

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Появились подробности массового отравления детей в бассейне в Пензенской области, в результате которого пострадал 21 несовершеннолетний. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, замдиректора спортивной школы, в которой произошел инцидент, был пьян и влил в фильтрационную емкость с хлором кислоту, из-за которой химические вещества стали испаряться в воздух. Они через вентиляцию попали в помещение бассейна, где на тренировке находились тренер и дети.

О массовом отравлении в городе Нижний Ломов стало известно 24 апреля. Отмечалось, что из пострадавших было госпитализировано 20 детей, ещ одному пребывание в больнице не понадобилось.

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