Появились подробности массового отравления российских детей в бассейне

Появились подробности массового отравления детей в бассейне в Пензенской области, в результате которого пострадал 21 несовершеннолетний. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, замдиректора спортивной школы, в которой произошел инцидент, был пьян и влил в фильтрационную емкость с хлором кислоту, из-за которой химические вещества стали испаряться в воздух. Они через вентиляцию попали в помещение бассейна, где на тренировке находились тренер и дети.

О массовом отравлении в городе Нижний Ломов стало известно 24 апреля. Отмечалось, что из пострадавших было госпитализировано 20 детей, ещ одному пребывание в больнице не понадобилось.