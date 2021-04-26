Припаркованный автомобиль покатился и насмерть сбил владельца

В английском городе Болтон, графство Большой Манчестер, автомобиль насмерть сбил владельца. Об этом сообщает издание The Sun.

В субботу, 24 апреля, 69-летний мужчина и его сын, которому около 25 лет, вернулись после прогулки с собакой к припаркованном у тротуара кроссоверу Kia Sportage. Сын сел на переднее сиденье, а отец открыл заднюю дверь и положил в салон рюкзак. Неожиданно машина покатилась назад по склону дороги. Водитель попытался остановить автомобиль и в результате оказался под колесами.

Несчастный случай запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на доме 54-летнего бизнесмена Ли Хаутона (Lee Houghton). «К несчастью, он пытался остановить машину, и она наехала на него. Его сын кричал. Он был в ужасе», — рассказывает Хаутон.

Бригада парамедиков оперативно прибыла по вызову, однако спасти владельца автомобиля не удалось. Полиция проводит расследование и пытается установить причину произошедшего.

Ранее пенсионерка с американского острова Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, погибла под колесами собственного автомобиля, когда выгружала из багажника купленные продукты. Полицейские выясняют причины несчастного случая.