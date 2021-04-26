Академик РАН раскритиковал сериал «Чернобыль»

Научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Леонид Большов раскритиковал сериал от американского телеканала HBO «Чернобыль». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию в понедельник, 26 апреля.

Академик отметил, что вышедшее в 2019 году шоу, посвященное техногенной катастрофе на Чернобыльской АЭС, с точки зрения антуража снято достоверно. «В то же время, мое впечатление, которое сериал оставил, оно гадкое. Это один из выстрелов в гибридной войне», — заявил Большов.

Он подчеркнул, что в сериале искажена мотивация советских людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: «Я сам ликвидатор, имею орден Мужества за это. Мы спасали отечество, спасали мировую цивилизацию. Это было очень серьезной мотивацией».

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался реактор РБМК-1000 четвертого энергоблока станции. В результате катастрофы в окружающую среду было выброшено значительное количество радиоактивных веществ.