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Академик РАН раскритиковал сериал «Чернобыль»

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Леонид Большов
Леонид Большов
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Леонид Большов раскритиковал сериал от американского телеканала HBO «Чернобыль». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию в понедельник, 26 апреля.

Академик отметил, что вышедшее в 2019 году шоу, посвященное техногенной катастрофе на Чернобыльской АЭС, с точки зрения антуража снято достоверно. «В то же время, мое впечатление, которое сериал оставил, оно гадкое. Это один из выстрелов в гибридной войне», — заявил Большов.

Он подчеркнул, что в сериале искажена мотивация советских людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: «Я сам ликвидатор, имею орден Мужества за это. Мы спасали отечество, спасали мировую цивилизацию. Это было очень серьезной мотивацией».

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался реактор РБМК-1000 четвертого энергоблока станции. В результате катастрофы в окружающую среду было выброшено значительное количество радиоактивных веществ.

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