Атомщик уличил создателей «Чернобыля» в искажении фактов

Число погибших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не соответствует информации, представленной в сериале от HBO «Чернобыль». Об этом РИА Новости рассказал заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков.

«В Чернобыле погибли 28 человек — оперативный состав и пожарные, еще несколько десятков — спорно. А не те тысячи, которые нам показывают в голливудском фильме про Чернобыль», — заявил он.

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По словам Чудакова, в сериале, несмотря на красивый визуальный ряд, делается антисовестский вывод о поражении сотен тысяч людей радиацией. Замглавы МАГАТЭ заверил, что «за всеми антиядерными выступлениями стоят углеродные источники энергии, которые отлично понимают, что похоронит их будущее только атомная энергетика».

В июле сценарист и продюсер британского сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин объяснил причину искажения некоторых исторических фактов в картине. В частности, нарушение реальной хронологии связано с тем, что создателям сериала нужно было уместить события двух лет в пять часов экранного времени. Он также признал, что, вероятно, преувеличил мощность второго взрыва, который мог бы произойти на Чернобыльской АЭС, если бы топливо из реактора попало в резервуар с водой.

Отмечалось, что сценарист выпустил специальный подкаст, где рассказал, чем события в действительности отличались от тех, что показаны в сериале.

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