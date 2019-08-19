Данные разведки США об аварии на Чернобыльской АЭС назвали безумными вымыслами

Данные американской разведки, которая в начале мая 1986 года прогнозировала огромное число погибших в момент аварии на Чернобыльской АЭС, являются безумными вымыслами. Такое мнение высказал прототип одного из героев сериала «Чернобыль» генерал-майор Николай Тараканов, передает РИА Новости.

«Сразу после взрыва никакого множества погибших не было», — заявил генерал-майор. По его словам, американская сторона начала раздувать эту тему после сериала «Чернобыль». Тараканов призвал относиться к подобным докладам скептически, напомнив, что в первые часы после аварии погибли два человека, а позже в мае-июне от лучевой болезни умерли около 30 человек.

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Ранее 19 августа стало известно, что Национальный архив безопасности США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году. В секретном докладе, который был написан 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца от его заместителя Мортона Абрамовица, отмечалось, что в первые дни после аварии на ЧАЭС американские спецслужбы предположили гибель большего числа людей, чем заявляли в СССР.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

Премьера мини-сериала «Чернобыль» совместного производства Великобритании и США состоялась на канале HBO 6 мая. «Коммунисты России» обратились в Роскомнадзор с требованием запретить доступ к ленте и обвинили ее создателей в клевете. Телешоу также раскритиковал бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин.

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