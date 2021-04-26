Звезда КВН рассказала об издевательствах из-за внешности

Бывшая звезда юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева рассказала, что в прошлом регулярно сталкивалась с издевательствами над своей внешностью. О неприятных моментах в жизни она вспомнила в эфире программы «Однажды» на НТВ.

«Девочка в школе меня сильно толкнула. Я ударилась головой и потеряла сознание. Переживала, конечно», — отметила артистка в интервью ведущему Сергею Майорову.

Борщева пояснила, что в ответ пыталась защититься с помощью юмора и шуток. Однако комикесса отметила, что сталкивалась с негативным отношением и после школы, уже во время выступлений в КВН.

«После одной из игр КВН смеялись над моей внешностью. Помню, как пожилая женщина подошла ко мне после игры и говорила: "Что ж они над вами так издеваются? Да вы же такая красавица, такая красивая!"» — вспомнила юмористка. По словам Борщевой, ей очень запомнился этот короткий разговор.

Ранее Борщева рассказала о своем уходе из шоу Comedy Woman и призналась, что испытывала от него физическое отторжение. Она добавила, что в последние месяцы работы участвовала только в групповых номерах и часто много времени уходило в ожидании начала съемок.