Опровергнуто общепринятое представление о формировании Земли

Исследователи из Норвегии, Германии и Нидерландов выяснили, что континентальная земная кора возникла 3,7 миллиарда лет назад, то есть на 500 миллионов лет раньше, чем полагали ученые. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Геологи проанализировали минералы барита (сульфат бария), найденные в шести различных месторождениях возрастом от 3,2 до 3,5 миллиарда лет. Соотношение изотопов стронция позволило определить время, когда выветрившаяся континентальная порода попала в океан и превратилась в барит. Это позволило выяснить, когда на Земле впервые начались процессы выветривания, которые могли протекать только после формирования стабильной земной коры и суши.

Барит образуется из сульфата, присутствующего в морской воде, и бария из гидротермальных источников. Минерал служит своего рода снимком, запечатлевающим химический состав океана в момент возникновения осадка. Минеральные вещества, оседающие на дно, попадают в океан с суши благодаря выветриванию (разрушению горных пород под воздействием факторов окружающей среды), изменяя химический состав морской воды.

Полученные результаты опровергают общепринятые представления ученых о начале тектоники плит и других геологических процессов, поскольку континентальный дрейф и стабилизация земной коры необходимы для возникновения суши, отличающейся по химическому составу от океанической коры. Кроме того, ранее появление суши могло повлиять и на развитие жизни на Земле, которая могла одновременно развиваться как в морской воде, так и вне океана.