В России выявили 8803 новых случая коронавируса

В России за прошедшие сутки выявили 8803 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 771 372. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 26 апреля.

8803 случая коронавируса выявили в России за сутки

Наибольший прирост случаев инфицирования наблюдается в Москве (2687), Санкт-Петербурге (706), Московской (609), Ростовской (234) и Нижегородской (177) областях. Меньше всего — в Республике Тыва (2) и Магаданской области (2).

За сутки зафиксировано 356 летальных исходов, общий показатель смертей составил 108 588.

Суточное количество выздоровлений составило 6631, общее — 4 394 639.