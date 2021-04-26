«Лестер» победил в матче АПЛ и закрепился на третьем месте

«Лестер» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 26 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Тимоти Кастань и Келечи Ихеаначо. У гостей отличился Уилфрид Заа.

Победа позволила «Лестеру» набрать 62 очка и закрепиться на третьем месте в чемпионате. У «Кристал Пэлас» 38 очков, клуб занимает 13-ю позицию.

«Лестер» в следующем туре 30 апреля на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Кристал Пэлас» днем позже на своем поле примет «Манчестер Сити».

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