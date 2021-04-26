Соседи пожаловались на «наглость» Александра Паля

Соседи актера Александра Паля заявили, что не удивлены конфликтом с с бывшим хоккеистом молодежной лиги Кевином Антиповым в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Они рассказали телеканалу, что актер вел себя «нагло» и выпивал, часто у него собирались компании, однако Антипова среди гостей не видели.

Ранее Паль был доставлен в отделение полиции после того, как Антипов написал на него заявление. Вместе с актером задержан второй участник избиения хоккеиста, который не скрывает своей причастности к причинении вреда здоровью спортсмена. В настоящее время разыскивается третий виновник случившегося, по предварительным данным, водитель актера.

По данным РЕН ТВ, спортсмена избил 32-летний актер и двое его друзей. Хоккеист также заявлял, что Паль в момент нападения был пьян. По версии пострадавшего, злоумышленники незаметно подобрались к нему и нанесли сильный удар. У Антипова диагностировали серьезные травмы головы.