Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после гибели подлодки

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки ВМС страны в Балийском море. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны», — говорится в телеграмме.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 с 53 моряками на борту проводила учения с торпедами, когда перестала выходить на связь. 21 апреля рядом с островом Бали, где исчезла подлодка, были найдены следы разлива нефти. А 23 апреля рядом с местом пропажи субмарины был обнаружен неопознанный объект с высоким магнетизмом. 25 апреля Видодо заявил о гибели подводной лодки. По его словам, командование ВМС доложило ему, что судно затонуло в Балийском море.

Ранее сообщалось, что возле индонезийского острова Бали нашли обломки пропавшей подводной лодки KRI Nanggala-402. Обломки были обнаружены на дне Балийского моря. Все 53 члена экипажа погибли.