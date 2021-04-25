В Индонезии нашли пропавшую подлодку

Возле индонезийского острова Бали нашли обломки пропавшей подводной лодки KRI Nanggala-402, передает ТАСС.

Обломки обнаружены на дне Балийского моря. Все 53 члена экипажа погибли.

Подлодка KRI Nanggala-402 проводила учения с торпедами и перестала выходить на связь. 21 апреля рядом с местом происшествия были обнаружены следы разлива нефти, а еще через день — неопознанный объект с высоким магнетизмом. 24 апреля поисковикам удалось обнаружить субмарину при сканировании дна Балийского моря. Ее заметили на глубине 850 метров.

25 апреля президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели подлодки. Он назвал произошедшее трагедией и отметил, что индонезийский народ скорбит из-за смерти «патриотов, охранявших суверенитет страны».

Начальник штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно пояснил, что подлодка могла треснуть.