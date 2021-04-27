Опубликовано видео прощальной песни погибших подводников из Индонезии

В сети появилось видео, на котором моряки затонувшей индонезийской подводной лодки исполняют прощальную песню. Видео опубликовано на YouTube-канале азиатского издания The Online Citizen.

На видео запечатлены моряки, плотно сидящие друг к другу в подводной лодке, которые поют под гитару. Вместе они исполняют индонезийскую песню Sampai Jumpa («Увидимся позже»).

«Хоть я и не готов скучать по тебе, я не готов жить без тебя, я желаю тебе всего наилучшего», — поют моряки.

По словам индонезийских военных, это короткое видео было записано в честь прощания с командиром за несколько недель до катастрофы.

25 апреля президент Индонезии Джоко Видодо заявил о гибели подводной лодки​​​​​​ KRI Nanggala-402, на борту которой находился экипаж из 53 военнослужащих. Подлодка проводила учения с торпедами, когда перестала выходить на связь.