Россия заявила о праве ответить Румынии на недружественный шаг

Москва считает объявление своего дипломата персоной нон грата в Румынии недружественным шагом. Об этом заявил посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин, передает ТАСС.

Глава дипмиссии отметил, что решение не способствует улучшению отношений между двумя странами. «В соответствии с Венской конвенцией российские власти оставляют за собой право принять соответствующие ответные меры», — добавил он.

Кузьмин подтвердил, что его вызвали в МИД Румынии и вручили ноту об объявлении помощника военного атташе посольства РФ персоной нон грата. Он также подчеркнул, что румынские дипломаты воздержались от комментариев, так как Венская конвенция о дипломатических сношениях «не требует объяснения причин подобных демаршей».

Представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала решение Бухареста, сообщает ТАСС. По ее словам, румынский посол в Москве хорошо знаком с процедурой ответных мер.

26 апреля Румыния объявила персоной нон грата одного российского дипломата — заместителя военного атташе посольства Алексея Гришаева. Его обвиняют в действиях, противоречащих положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году. Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Латвия, Литва и Эстония.