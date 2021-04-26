Верка Сердючка увидела в нарядах Гарри Стайлза пародию на свои образы

Украинский певец Андрей Данилко (известный под сценическим образом Верки Сердючки) увидел в нарядах британского певца и актера Гарри Стайлза пародию на свой стиль. Посты появились на странице артиста в Instagram.

47-летний исполнитель опубликовал фотографии, на которых сравнил наряды Стайлза со своими сценическими образами. На первом коллаже Данилко позирует в шубе, в то время как иностранного певца запечатлели в похожей верхней одежде во время эфира «Очень позднего шоу» с Джеймсом Корденом.

Помимо этого, украинец обратил внимание на сходство боа: Данилко выступил на сцене в желтом шарфе из перьев, в то же время Стайлз надел аксессуар зеленого цвета. «Не, ну Гарри!» — подписал пост звезда.

Фото опубликовано @v_serduchka

Подписчиков рассмешила публикация поп-исполнителя, о чем они принялись писать в комментариях. «Это уже ни в какие ворота», «Фанат просто», «У Гарри отличный вкус», «Вера, ну тут же все ясно как белый день! Он твой истинный фанат», «Плагиат», «Повторюха-муха», — высказывались пользователи.

В ноябре 2019 года Верка Сердючка сравнила себя с придурком и убежала с шоу. Данилко расплакался и покинул студию передачи «Х-фактор» на телеканале СТБ. «Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину <...> Я ничего не могу сделать, извините», — пояснил певец, отметив, что он некомпетентен как наставник.