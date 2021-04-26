Женщина нашла в саду «червя с жалом» и сняла его на видео

Жительница австралийского города Тувумба, штат Квинсленд, наткнулась у себя во дворе на «червя с жалом» и сняла его на видео. Как сообщает издание Daily Mail, необычное существо оказалось малоизученной слепой змеей.

Мелли Култас (Mellie Coultas) работала в саду, когда обратила внимание на странное существо. Она сняла находку на телефон. На записи видно нечто, похожее на дождевого червя. Оно извивается между пальцами австралийки, а затем высовывает раздвоенный язык.

Специалист-герпетолог Дебора Боуэр (Deborah Bower) идентифицировала создание как разновидность браминского слепуна. Она отметила, что об этой разновидности змей известно крайне мало.

«Их можно отличить от земляных червей по небольшим размерам, остаточным пятнам на месте глаз и змеиной манере движения из стороны в сторону», — пояснила Боуэр. По ее словам, эти змеи могут источать неприятный запах.

Браминские слепуны абсолютно слепые. На них охотятся совы, млекопитающие и рептилии. Защитой от хищников им служит толстая кожа, которая покрывает все их тело. Эти змеи не ядовиты и не представляют опасности для человека.

«Как и дождевые черви, они разрыхляют почву, перемешивая и вентилируя ее», — подчеркнула специалист.

В Австралии обитают 46 видов слепых змей. На вид они похожи на червей, их цвет варьируется от розового к черному с белым или кремовым брюшком. Эти змеи питаются яйцами, куколками и личинками муравьев и термитов.

Ранее сообщалось, что на канадском острове Ванкувер из песка выползли сотни червей размером со змею. Их длина составляла до 30 сантиметров.