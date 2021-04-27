Бывшего вице-премьера российского региона приговорили к шести годам колонии

Суд приговорил Валентина Базрова, бывшего заместителя председателя правительства Северной Осетии, к шести годам лишения свободы за организацию преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, вице-премьер российского региона должен заплатить штраф в полмиллиона рублей.

Ранее источник агентства в правоохранительных органах отмечал, что Базров возглавлял сообщество, которое незаконно передавало помещения и земли, принадлежащие заводу, в собственность аффилированным компаниям по заниженной цене.

Вместе с вице-премьером под суд пошли и семеро соучастников преступления. По данным источника, сообщество Базрова состояло из трех групп, каждое из которых выполняло свою роль. Ущерб от действия преступников оценили в 300 миллионов рублей.