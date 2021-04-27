Армения отказалась от военных учений с НАТО

Армения отказалась от участия в военных учениях НАТО Defender Europe 21. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

В ведомстве пояснили, что республика принимает участие только в тех мероприятиях Североатлантического альянса, которые направлены на обучение миротворческого контингента в составе международных миссий и спецподразделений. Defender Europe 21 не относятся к тренировкам такого характера. «Мы попросили организаторов учений пересмотреть список участников учений, размещенный на их сайте», — сообщили в министерстве.

Армения сотрудничает с НАТО в рамках программы индивидуального партнерства. В октябре 2020 года, во время боевых действий в Нагорном Карабахе премьер-министр страны Никол Пашинян неоднократно критиковал военный блок за действия Турции в регионе и ее помощь Азербайджану. «Когда член НАТО вовлечен в этот процесс, когда член НАТО перевозит в зону конфликта наемников и террористов, то ответственность НАТО в этом случае прямая», — говорил глава кабмина.

Учения Defender Europe 21 должны пройти на территории более десятка государств в течение мая-июня. В них также примут участие военно-воздушные и военно-морские силы США. Тренировки пройдут более чем на 30 различных полигонах и морских участках.