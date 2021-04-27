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Беспилотный катер со взрывчаткой атаковал порт в Красном море

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Public Domain / Wikimedia

Беспилотный катер, начиненный взрывчаткой, атаковал саудовский порт Янбу в Красном море. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Власти Саудовской Аравии заявили, что им удалось перехватить и уничтожить лодку-дрон. Очевидцы сообщают о клубах черного дыма, которые было видно с берега. Кто стоял за атакой, не сообщается, однако агентство отмечает, что до этого Саудовская Аравия не раз подвергалась нападениям боевого крыла хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах»).

В конце марта стало известно, что на нефтяном терминале в Саудовской Аравии начался пожар после попадания начиненного взрывчаткой дрона. В министерстве энергетики страны сообщили, что снаряд попал в одно из нефтехранилищ терминала в портовом городе Джизан. В результате инцидента никто не погиб. В нападении обвинили йеменских повстанцев-хуситов.

Нападение произошло спустя сутки после того, как Саудовская Аравия предложила решение войны в Йемене, ставшей одним из самых затяжных военных конфликтов на Ближнем Востоке. План предусматривает, что вдоль существующих линий разграничения между сторонами конфликта — хуситами и центральными властями — объявят перемирие под жестким наблюдением ООН, при этом США и Оман будут посредниками. Помимо этого, Эр-Рияд гарантирует выплату зарплат всем госслужащим Йемена и предлагает «справедливо распределять бюджетные деньги», полученные от экспорта йеменской нефти.

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