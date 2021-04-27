Акции «Сбера» подорожали до исторического максимума

Стоимость обыкновенных акций «Сбера» превысила 300 рублей за штуку и подорожала до нового исторического максимума. В ходе торгов во вторник, 27 апреля, ценные бумаги поднимались до 308,8 рубля. По состоянию на 13:30 одна акция стоит 299,4 рубля.

Предыдущий максимум был поставлен ходе торгов 26 апреля, тогда цена акций обновила исторический максимум: котировки поднялись до 296,34 рубля, бумаги подорожали более чем на 1 процент. До этого рекордное значение для обыкновенных акций «Сбера» было установлено 12 января 2021 года. С начала года обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 10 процентов.

В начале апреля «Сбер» отчитался о финансовых результатах по РСБУ за март 2021 года. Чистая прибыль увеличилась на 66,3 процента к аналогичному периоду прошлого года — до 103,3 миллиарда рублей.

Также в апреле стало известно, что контрольный пакет Сбербанка, который государство купило у ЦБ, за год подорожал на триллион рублей. О том, что государство купит по рыночной стоимости пакет ЦБ в Сбербанке (50 процентов плюс 1 акция) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), стало известно в феврале прошлого года.