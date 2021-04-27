Украинские военные подорвались на автомобиле в Донбассе

Украинские военнослужащие подорвались на автомобиле в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает «Интерфакс — Украина».

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью», — заявили в пресс-центре ООС.

Еще трое военнослужащих пострадали, они доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе автомобиль с российскими миротворцами подорвался на противотанковой мине. Это произошло три дня назад. Двое миротворцев получили ранения, их жизни ничего не угрожает.