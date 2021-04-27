Блогерша удалила волосы с головы на камеру и испугала пользователей сети

Блогерша оторвала волосы с головы на камеру и озадачила подписчиков. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Пользовательница под никнеймом challxn показала на камеру процесс удаления парика. Сперва она появилась в кадре с волнистыми волосами с пышной укладкой. Затем она схватила руками искусственные пряди и начала оттягивать их в разные стороны. Поскольку попытка была неудачной, девушка решила смягчить границу парика и кожи кремом. В конце ролика видно, что блогерше удалось отклеить парик от головы. Публикация стала вирусной и набрала 9,4 миллиона просмотров и 2,1 миллиона лайков.

Видео напугало пользователей сети: некоторые зрители подумали, что героиня материала пытается оторвать от головы свои натуральные волосы. «Мои родные волосы держатся не так крепко, как этот парик», «Я думала, что у нее плохие волосы, и она пытается их оторвать», «Мои волосы в шоке», «Я бы запаниковала», — высказывались они в комментариях.

Ранее в апреле стало известно, что женщина год собирала по дому свои выпавшие волосы и нарастила их. Пользовательница с никнеймом @cocolee379 объяснила, что расфасовывает волосы по полиэтиленовым пакетам, а затем приклеивает их на голову с помощью скотча.