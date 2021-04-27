В США рассказали о декорациях «Оскара»

Архитектор из США Дэвид Рокуэлл ( David Rockwell) рассказал подробности о декорациях, в которых проходила церемония вручения премии «Оскар» от Американской киноакадемии. Дизайнер выбрал для помещения глубокие оттенки. Об этом сообщает Dezeen.

Вручение наград проходило в главном зале здания железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station. Рокуэлл хотел сохранить в интерьере традиционную для премии «интимную и величественную» атмосферу и подчеркнуть исторические детали здания. «Мы задумали что-то вроде комнаты в комнате, которая делала происходящее понятным на уровне интуиции. Она окутывала аудиторию интимными объятиями и создавала пространство, в котором действие происходит повсюду, а не только на сцене», — пояснил Рокуэлл.

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В зале установили деревянную сцену, напротив которой располагалось многоуровневое изогнутое пространство. Подобную систему выбрали, чтобы свести к минимуму перемещения гостей в условиях пандемии. На каждом ярусе находились столы с бархатными стульями или диванами темно-синего цвета. В зале также установили конструкции с экранами, на которых появлялись черно-белые кадры с прошедших премий.

Помимо главного зала вокзала для премии украсили один из его дворов, который служил зоной отдыха на открытом воздухе. Пространство покрыли настилом из тикового дерева и повесили крупные фонари. Там также разместили диваны и кресла, обитые тканью голубого и светло-зеленого цветов, и повесили мониторы, которые вели трансляцию премии.

Церемония «Оскар» прошла в ночь на 26 апреля 2021 года. Приз за лучшую женскую роль получила актриса Фрэнсис Макдорманд за работу в ленте «Земля кочевников». Лучшим актером признали Энтони Хопкинса, сыгравшего в фильме «Отец». Награду в категории «Лучший режиссер» забрала Хлоя Чжао, а лучшим анимационным фильмом стала «Душа» от студии Pixar.