Юрист рассказал о способе продления отпуска на майских праздниках

Эксперт в сфере трудового права Татьяна Пономарева рассказала, что работники могут продлить свой отпуск на майских праздниках, если заранее подадут заявления о переносе периода отпуска. Слова юриста приводит «Российская газета».

Пономарева отметила, что добавление дополнительных дней к отпуску будет нарушать баланс трудовых отношений, но можно договориться с начальством, чтобы захватить дополнительные нерабочие майские дни.

По ее словам, если речь идет о частях оплачиваемых ежегодных отпусков, то «работник может по заявлению перенести период отпуска с согласия работодателя в рамках графика отпусков». Однако все зависит от соглашения сторон в трудовом договоре и желания работодателя пойти навстречу.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни в период с 4 по 7 мая будут считаться нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.



