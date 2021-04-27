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Медик описал спасение заложников «Норд-Оста»

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Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Спецназовцы, штурмовавшие Театральный центр на Дубровке, где в октябре 2002 года террористы захватили актеров и зрителей мюзикла «Норд-Ост», выносили людей на руках и клали рядами перед центральным входом под навесом, при том силовики раздавали медикам шприцы с антидотом от распыленного в центре газа. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал Игорь Чугреев, в прошлом работник московской скорой помощи, а сейчас медик-доброволец в Донбассе.

«Не помню кто спросил: "Кто здесь врач?". Я и еще один человек из отряда "Альфа" отозвались. Он дал каждому по картонной коробке. Там лежали шприц-тюбики с антидотами. Мы стали колоть сами и раздали еще нескольким людям. Прямо через одежду кололи», — вспомнил он.

Около двух сотен пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, все они, по словам Чугреева, в итоге выжили.

Собеседник «Ленты.ру» пояснил, что там в отдельном корпусе была реанимация при отравлениях, где «работали мастера своего дела», но они якобы отказались действовать по инструкции человека, руководившего оказанием медицинской помощи пострадавшим в «Норд-Осте».

«Тот, в частности, сказал, что нужно перевести людей на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) и ввести им несколько препаратов. А в Склифе ему ответили, что вводить ни в коем случае ничего нельзя — только ИВЛ. После этого к ним приехали люди от того начальника, но склифовские врачи им просто не открыли двери», — рассказал медик. Он считает, что в итоге те своей настойчивостью спасли пациентов.

Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года. Группа из 40 вооруженных боевиков во главе с командиром террористической организации Исламский полк особого назначения, сепаратистом Мовсаром Бараевым, захватила заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост». Они заминировала зал и больше двух суток удерживала 916 зрителей, артистов и работников ДК. Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей: 125 погибли при штурме, пятерых убили террористы. Бараев был убит во время штурма здания спецназом, вместе с ним уничтожены другие боевики.

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