Путин наградил гражданку Франции за спасение детей во время теракта на Дубровке

Путин подписал указ о награждении француженки Катрин Иванов-Тротиньон, которая помогала спасать заложников в театральном центре на Дубровке во время теракта 2002 года, орденом Дружбы. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За активную гражданскую позицию и личное участие в спасении детей во время захвата заложников», — говорится в тексте указа.

По данным «Интерфакса», террористы выпустили гражданку Франции вместе с другими иностранцами до начала штурма.

Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года. Группа из 40 вооруженных боевиков захватила заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост», заминировала зал и больше двух суток удерживала 916 зрителей, артистов и работников ДК. Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей: 125 погибли при штурме, пятерых убили террористы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!