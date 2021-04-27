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Стало известно о готовности Парагвая производить «Спутник V»

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Фото: Carol Smiljan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Парагвая ведут переговоры с частными компаниями по вопросу производства в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения страны.

«В настоящий момент это на уровне разговоров. Состоялись встречи представителей МИД и частных компаний», — отметил собеседник агентства. Отмечается, что пока рано говорить о сроках предполагаемого запуска производства.

При этом Парагвай готов к розливу и упаковке вакцины, однако для полной передачи технологии потребуется минимум четыре месяца.

Ранее бразильский регулятор отклонил запрос региональных правительств на импорт и использование российской вакцины. До этого Министерство науки Бразилии признало «Спутник V» безопасной вакциной, а также одобрило коммерческий выпуск препарата в стране.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

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