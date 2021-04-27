В Карабахе приостановили поиски останков военных из-за ранения миротворцев

Полиция и спасатели непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) приостановили поиски останков погибших в ходе конфликта с Азербайджаном военных, пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям НКР Унана Тадевосяна.

Работы проводились в районе Физули и были прекращены еще два дня назад. Остановка связана с ранением двух российских миротворцев из-за подрыва их автомобиля на мине в зоне поисков. «Скорее всего, возобновятся завтра», — сказал Тадевосян.

Автомобиль с российскими военными подорвался на противотанковой мине в Нагорном Карабахе 25 апреля. Официальное подтверждение этому поступило только во вторник, 27 апреля. Миротворцы были госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает. Подробности инцидента неизвестны.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и НКР заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.