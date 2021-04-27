В Госдуме призвали объявить в розыск угрожавшего российским АЭС депутата Рады

Депутат Госдумы, член комитета по энергетике Михаил Шеремет призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск депутата Верховной Рады Романа Костенко, который предложил навести украинские ракеты на российские атомные электростанции в целях устрашения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, подобную агрессивную риторику в отношении России нельзя оставлять безнаказанной, «чтобы никому не было повадно пытаться угрожать или шантажировать нашу страну».

Шеремет добавил, что украинские политики взяли за правило демонстрировать хамское поведение в отношении России. Депутат считает, что за подобные высказывания должны следовать незамедлительные санкции. «Никому не позволено угрожать России», — заявил Шеремет.

Ранее Костенко заявил, что Россия обладает сильной армией и крупнейшим в мире ядерным потенциалом, в связи с чем Украине необходимы рычаги противодействия. «Сейчас нам нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые должны у нас стоять на вооружении и превентивно угрожать Москве», — сказал парламентарий.