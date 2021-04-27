На Украине сравнили состояние сел с разрухой после войны

Вице-президент Ассоциации фермеров и частных земледельцев Украины Виктор Гончаренко сравнил состояние украинских сел с разрухой, которая наступила из-за боев в ходе Великой Отечественной войны. Запись его выступление на круглом столе в Киеве, посвященном земельной реформе, доступна в YouTube.

По его словам, такому положению вещей способствовали крупные агрохолдинги, которые «выжали» небольшие хозяйства со своих земель и «лица неукраинской национальности», разобравшие старую инфраструктуру страны «по кирпичам». «На сегодняшний день ужас, если посмотреть на эту картину, будто бы снимались фильмы о какой-то глобальной катастрофе или метеорит упал, но факты есть факты», — сказал Гончаренко.

Он добавил, что украинские «старожилы» не помнят такого состояния своих сел с середины 1940-х годов, когда многие из них оказались полностью разрушены после немецкой оккупации.

Ранее метеорологи предсказали Украине резкое увеличение засушливых летних дней и сокращение осадков в ближайшие несколько лет. Это грозит фермерам массовыми потерями урожая, а также распространением сорняков и вредителей. По прогнозам украинских экспертов, интенсивность засухи в ближайшие десять лет вырастет на 15-30 процентов.