Женщины купили косметику в популярном магазине и остались с аллергией на лице

Покупательницы приобрели просроченные товары в популярном магазине косметики и парфюмерии Sephora и остались с аллергией на лице. Об этом сообщает телеканал «360».

Согласно материалу, в Sephora прошла распродажа косметических средств люксовых брендов, таких как Mark Jacobs, Becca и KVD. В связи с «истекающим сроком годности», товары продавались по 399 рублей. После покупки женщины обнаружили, что на русскоязычных ярлыках была указана более поздняя дата производства, в то время как на оригинальных было видно, что некоторые продукты просрочены от нескольких недель до нескольких лет.

После использования просроченной косметики многие женщины столкнулись с аллергической реакцией и поделились фотографиями в соцсетях. «От косметики KVD начало гореть лицо, но в скором времени прошло. Под вечер пол глазами начало чесаться, и, смыв косметику, я обнаружила покраснения под глазами. Честно сначала думала, что это аллергия на какой-то продукт, но зайдя позже в одну косметическую группу, увидела этот скандал», — поделилась одна из пострадавших покупательниц Дарья Дзюба.

Дерматологи объяснили, что косметику с истекшим сроком годности использовать нельзя, так как это может быть опасно для здоровья. Дерматовенеролог и косметолог Юлия Галлямова подчеркнула, что одной из причин аллергии может быть процесс окисления, возникающий по истечении срока годности продуктов. «В первую очередь это аллергические реакции, контактный дерматит, так называемые хейлиты, когда кожа на губах становится сухой», — сказала специалистка.

Кроме того, врач-косметолог и дерматолог Ольга Содель добавила, что из-за применения просроченной косметики на коже могут появиться экземы.

В официальной группе «ВКонтакте» Sephora ответила недовольным покупательницам одним и тем же сообщением: «Добрый день! Мы очень расстроены данной информацией. Наша сеть внимательно следит за качеством продукции. Пожалуйста, пришлите фото товара и фото чека в личные сообщения сообщества, мы обязательно разберемся в данной ситуации в ближайшее время».

На данный момент магазин не дал никаких других комментариев по поводу случившегося.

В августе 2020 года россиянок предупредили об опасных последствиях некачественной косметики. По словам заведующего офтальмологическим отделением столичного Госпиталя для ветеранов войн №2 Алексея Егорова, регулярное применение просроченных и несертифицированных косметических средств может привести к развитию синдрома сухого глаза (заболевание, возникающее при недостаточном увлажнении поверхности глаза — прим. «Ленты.ру»). Он объяснил, что попадание косметики на слизистую глаза и сальные железы усугубляет ситуацию.