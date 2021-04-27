Обувь украинского политика за сотни тысяч рублей привлекла внимание журналистов

Обувь украинского чиновника и предпринимателя Михаила Радуцкого за сотни тысяч рублей привлекла внимание журналистов. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Инсайдер UA».

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья появился на съемках телевизионной передачи в классическом костюме синего цвета и белой рубашке. В качестве обуви бизнесмен выбрал туфли итальянского модного дома Santoni из крокодиловой кожи.

Известно, что стоимость описанной обуви на сайте люксовой марки составляет 102 тысячи гривен (275 тысяч рублей).

Михаил Радуцкий — 52-летний украинский предприниматель, эксперт по вопросам реформы медицины. Основатель медицинской клиники «Борис». Народный депутат Украины IX созыва от партии «Слуга народа». Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Ранее в апреле бывший президент Украины Петр Порошенко сменил имидж, чем удивил присутствующих на согласительном совете депутатских фракций Верховной Рады журналистов. Сообщается, что политик сделал новую стрижку, купил новый костюм и лоферы французского бренда Louis Vuitton.