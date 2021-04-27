Российскую корпорацию развития уличили в сверхзарплатах

Деятельность российского института развития АО «Корпорация МСП» за минувшие пять лет не принесла результатов, однако ее сотрудники все эти годы получали завышенные зарплаты. К такому выводу пришла Счетная палата, соответствующий отчет опубликован на сайте ведомства.

Проверка показала, что в организации, которая системно координирует помощь малому и среднему бизнесу, нет долгосрочной стратегии. Главный же целевой показатель — доля кредитов в общем кредитном портфеле (цель прописана в правительственной Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года) — систематически не выполняется. В 2018 году она составила 18 процентов (в плане — 19 процентов), в 2019-м — 10 процентов (20 процентов).

В то же время аудиторы уличили «Корпорацию МСП» в неадекватных расходах на собственную работу. Так, без учетов членов правления средняя зарплата в организации составила 380 тысяч рублей в месяц в 2018-2020 годах.

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Если учитывать членов правления, то зарплата возрастает до 600 тысяч рублей в месяц. Сами члены правления, а это девять человек по состоянию на конец прошлого года, получали в среднем по 3,2-3,4 миллиона.

Счетная палата предположила, что «Корпорация МСП» не слишком заинтересована в решении стратегических задач государства. Об этом свидетельствуют странные внутренние показатели эффективности собственной работы. Их плановые значения значительно перевыполнялись — от 500 до 9000 процентов.

О низкой же эффективности «Корпорация МСП» свидетельствуют результаты ее работы в Национальной гарантийной системе (НГС) для малого бизнеса. Та выдает гарантии и поручительства для банков, чтобы они уже могли давать беззалоговые кредиты малым предпринимателям. На корпорацию приходится менее одного процента от общего среднегодового количества кредитов, то есть фактически организация не является значимым участником этой сферы.

Ранее Счетная палата выяснила, что Институты развития Северного Кавказа за время работы получили 73 миллиарда рублей, но остались убыточными и не приблизились к достижению поставленных целей. До этого глава ведомства Алексей Кудрин указывал, что проведенные проверки уже привели к снижению зарплат в институтах развития.