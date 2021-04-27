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В США оценили влияние признания геноцида армян Байденом на отношения с Турцией

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби оценил влияние признания президентом США Джо Байденом геноцида армян на военные отношения с Анкарой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Вашингтоне не ожидают никаких изменений во взаимоотношениях с Турцией в данной сфере. Пресс-секретарь Министерства обороны США подчеркнул, что Турция является союзником Штатов по НАТО. «Мы не ожидаем, что это заявление президента, сделанное им в минувшие выходные дни, как-то их затронет», — заявил Кирби.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что В Турции захотели приостановить действие турецко-американского соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и экономики. Такое решение может быть принято в ответ на заявление Байдена, признавшего массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом.

Байден официально признал геноцид армян в Османской империи в субботу, 24 апреля. Этот жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении американский лидер отметил, что те, кто вспоминает в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».

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