Россиянку решили депортировать с Бали за рисунок в виде защитной маски на лице

Власти Индонезии решили депортировать двух иностранных блогеров с острова Бали за нарушения ограничительных мер, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Ladbible.

Тайванец Джош Палер Лин (Josh Paler Lin) опубликовал ролик, на котором россиянка Лея Се (Leia Se) проходит через охранника в продуктовый магазин с нарисованной защитной маской. В видео мужчина наносит голубую краску на лицо девушки, имитируя средство индивидуальной защиты, затем последняя отправляется в супермаркет.

На размещенных кадрах видно, что работник охраны измеряет температуру Се, после чего друзья начинают перемещаться вдоль торговых рядов. Однако их шопинг прервала одна из покупательниц, которая обратила внимание на то, что блогерша ходит по магазину без медицинской маски.

Согласно материалу, шуточный пост Лина стал вирусным и привлек внимание сотрудников иммиграционной службы. Власти обнаружили иностранцев и изъяли у них паспорта на время разбирательств. Отмечается, что представители Агентства общественного порядка (Satpol PP) допросят нарушителей, после чего им будут выдвинуты обвинения.

По информации издания, блогерам грозит штраф в размере миллиона рупий (5156 рублей) или депортация с острова. Начальник полиции Бали Дева Ньоман Рай Дхармади (Dewa Nyoman Rai Dharmadi) порекомендовал депортировать их из Индонезии, поскольку, по его мнению, они не только нарушили закон, но и своими действиями провоцировали местных жителей на аналогичное преступление.

Инфлюэнсеры не давали комментариев по поводу произошедшего, однако Палер Лин разместил видео, в котором его адвокат приносит извинения за их проступок. По словам юриста, шуточный ролик нес развлекательный характер. «Они не хотели проявлять неуважение и не призывали людей нарушать ограничения», — говорит адвокат.

Ранее в апреле участниц голой съемки в отеле Дубая решили депортировать из ОАЭ. Задержанные обвинялись в публичном совершении непристойных действий и хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов и были заключены в тюрьму до завершения расследования.