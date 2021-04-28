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Мишустин сообщил о преодолении самого острого этапа пандемии в России

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Россия преодолела самый острый этап пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, пережить эту фазу помогли решения, принятые депутатами Госдумы. «Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии», сказал он, обратившись к членам фракции «Единая Россия».

Мишустин отметил, что наиболее сложная часть эпидемии была в прошлом году. Когда именно, он не уточнил.

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли информацию о начале третьей волны коронавируса в стране и назвали рост числа новых заражений плавным подъемчиком.

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