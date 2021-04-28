Наказанный за секс с забеременевшей школьницей россиянин опроверг свое отцовство

Житель города Вольск в Саратовской области Сергей Заборовский, осужденный на три года колонии за совращение девочки младше 14 лет, опроверг информацию, что является биологическим отцом ее будущего ребенка. Об этом россиянин сообщил «Вольск.ру» перед приговором суда.

«Да, ребенок не мой, а спал я с ней 29 декабря», — сказал журналистам наказанный 23-летний мужчина.

Издание пишет, что молодой человек вступил в интимные отношения с 13-летней школьницей в октябре 2020 года, а в ноябре уехал на заработки в Саратов. Пока он был в отъезде, подруга якобы изменила ему с 17-летним приятелем и забеременела от него. Позже Заборовский вернулся в город и продолжил встречаться с девочкой. Перед Новым годом он снова занимался с ней сексом, на тот момент ей уже исполнилось 14 лет. На судебном процессе эта версия не получила подтверждения. О половой жизни подростка стало известно в январе, когда она обратилась к гинекологу по поводу возможной беременности.

Ранее наказанный россиянин говорил, что он отец ребенка пятиклассницы и хочет жениться на ней. Первые годы учебы она обучалась на дому, и это время ей не зачли при поступлении в школу.

Сергей Заборовский уже имеет сына от первого брака, на момент рождения ребенка девушке было 17 лет. Во время свадьбы мужчина на некоторое время уходил встречаться 11-летней (на тот момент) знакомой. Алименты на мальчика отец не платит.