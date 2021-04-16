Изменившего 17-летней жене с 14-летней школьницей россиянина наказали

Суд в Саратовской области назначил наказание 23-летнему жителю города Вольска, который завел ребенка с 17-летней и затем изменил жене с 13-летней, которая теперь ждет от него ребенка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Следователи смогли установить психологический контакт с малолетней потерпевшей и собрать доказательства совершенного деяния», — говорится в публикации.

Россиянин признан виновным по статье о совращении ребенка младше 14 лет (часть 3 статьи 134 УК) и приговорен к трем годам исправительной колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2020 года мужчина занялся сексом с 13-летней подругой. Об этом стало известно в ходе медицинского обследования, после чего врачи сообщили об этом в полицию.

Ранее издание «Вольск.ру» писало, что молодой человек был женат на 17-летней девушке и завел с ней сына. При этом во время свадьбы он на несколько часов уходил встречаться с 13-летней девочкой. Позже супружеская пара распалась, и он начал открытые отношения со школьницей. Сейчас ей 14 лет, и она беременна, а бывшая жена судится с россиянином за алименты.