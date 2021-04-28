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Саперов вызвали обезвредить секс-игрушку в виде гранаты

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Фото: The Police Inspectorate Hauzenberg

Отряд полиции Германии вызвали, чтобы разминировать секс-игрушку в виде гранаты. Об этом пишет Associated Press.

Сумку, в которой содержался некий предмет, нашел местный житель в лесу у города Пассау (в Нижней Баварии). Он вызвал саперов, испугавшись, что это граната. Однако оказалось, что он спутал с ней секс-игрушку. Кроме «гранаты» в сумке также лежали лубрикант и презервативы.

«Мы проверили, продают ли такие в интернете. Оказалось, что действительно бывают секс-игрушки в виде гранат», — рассказал один из саперов.

В Германии регулярно находят боеприпасы или оружие, оставленное еще со времен Второй мировой войны.

В марте 2018-го жители Перу Рубена Валера Корнехо (Ruben Valera Cornejo) арестовали по подозрению в убийстве своей супруги. Пара решила воспользоваться минометным снарядом в качестве секс-игрушки, из-за чего женщина скончалась. Боеприпас служил украшением дома.

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