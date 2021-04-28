Российский миллиардер раздаст некоторым семьям по 20 тысяч рублей

Российский миллиардер, член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов решил раздать некоторым семьям в республике по 20 тысяч рублей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил его помощник Хизри Абакаров.

«В священный для всех мусульман месяц Рамадан Сулейман принял решение раздать нескольким десяткам тысяч дагестанских семей по 20 тысяч рублей на семью», — рассказал Абакаров.

По его словам, помощь от Керимова получат семьи из родного для миллиардера Докузпаринского района, родного для его супруги Сулейман-Стальского района, «любимого для него» Дербента и Дербентского района, а также села Салта, которое бизнесмен считает своей малой родиной. Кроме того, деньги планируют раздать свыше 50 семьям, «в которых воспитывают особенных детей».

В марте Сулейман Керимов выделил более 300 миллионов рублей на премирование сотрудников больницы № 40 в московской Коммунарке, уже более года работающей с больными, зараженными коронавирусом.

В декабре 2020 года журнал Forbes назвал Керимова самым разбогатевшим за год миллиардером — его доход увеличился на 11,5 миллиарда долларов. Состояние Керимова и его семьи тогда оценили в 20,91 миллиарда долларов.